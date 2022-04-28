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Ральф Рангник рассказал о своей роли в процессе подписания игроков в «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник рассказал о своей роли в процессе подписания игроков в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, как проходит процесс одобрения трансферов в клубе, и какую роль он играет в этом процессе.

«Я не знаю, как тут было раньше и какое влияние оказывали на трансферы предыдущие тренеры. Я лишь могу сказать о том, к чему я привык в континентальной Европе и Германии, где практически во всех клубах есть спортивный директор, который работает в связке с главным тренером и рекрутинговым отделом. В двух моих последних клубах мы никогда не подписывали игроков без одобрения тренера, и я уверен, что так будет и с Эриком. Я также уверен, что Эрик внесет и свои предложения и затем вместе с правлением, отделом рекрутинга и, надеюсь, со мной, мы выберем подходящих игроков», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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