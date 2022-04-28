«Локомотив» может подписать черногорского нападающего Раконьяца

Нападающий сербского клуба «Чукарички» Марко Раконьяц может продолжить карьеру в России. В услугах 22-летнего черногорца заинтересован московский «Локомотив», информирует RTCG.



Согласно сведениям источника, железнодорожники готовы предложить Раконьянцу контракт сроком на 4 года. Сумма трансфера может составить € 2,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Раконьяц провёл за «Чукарички» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.