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Тухель рассказал, сможет ли Рис Джеймс сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Тухель рассказал, сможет ли Рис Джеймс сыграть с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, сможет ли защитник синих Рис Джеймс сыграть с «Манчестер Юнайтед», а также о его позиции на поле.

«Сегодня он тренировался в общей группе, надеюсь, он сможет сыграть. Я бы хотел, чтобы у меня было два Риса Джеймса, тогда проблема была бы решена. Он играет на двух позициях? Это зависит от того, как соперник играет против нас. Ожидаем ли мы от них много владения мячом? Какова их структура для перехода в атаку?

Я чуть больше склоняюсь к тому, что его лучшая позиция – позиция крайнего защитника, когда он может действовать более решительно, но это более требовательная позиция. Следующий шаг – стать игроком основы, который проводит в районе 55-60 матчей. Потом мы примем решение, но обе позиции он закрывает на высшем уровне», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

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