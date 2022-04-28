Фернандиньо: расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3).



«Нам было очень важно добиться положительного результата. Мы расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить, потому что мадридский «Реал» – это топовая команда. У них лучшие игроки, и эта победа придаст нам уверенности перед ответным матчем.



На выезде мы постараемся играть в своей манере, будем контролировать мяч так долго, насколько сможем, будем стараться создавать моменты и нанести сопернику максимальный ущерб.



Теперь мы будем немного умнее – постараемся защищаться лучше и не давать «Реалу» шансов. Мы собираемся выиграть в Мадриде», – цитирует Фернандиньо Manchester Evening News.

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