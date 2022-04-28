Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, как выбирался капитан команды в клубах, где он работал, а также о том, кто мог бы стать новым капитаном манкунианцев при Эрике тен Хаге.
«Я понимаю, о ком вы говорите, но не думаю, что сейчас имеет смысл это обсуждать, так как мы не знаем, какие игроки придут в команду и как она будет выглядеть. Могу разве что рассказать о своём опыте в Германии. Там эта должность называется «капитан команды», и я твёрдо уверен в том, что капитана должна выбирать именно команда — мы всегда так делали. У нас всегда была группа из 4-5 игроков, которых мы называли «игровые капитаны» и которая выбиралась игроками. Тот из этой группы, кто получал наибольшее количество голосов, становился капитаном. Так это делал я, но я знаю, что многие тренеры поступают по-другому», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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