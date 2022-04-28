«Снобское отношение к женщинам!» Григорян рассказал о проблеме женского футбола в России

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о проблемах женского футбола в России.

«Я достаточно рано начал работать в женском футболе. Проработав там 11 лет, потом 14 лет работал в мужском. Собственно говоря, ушёл из женского футбола, потому что когда мы попали в финал Лиги чемпионов со «Звездой-2005», нас вообще нигде не освещали в российских СМИ. Мы приезжали в Швецию к клубу, в котором играла бразильянка Марта – пятикратная обладательница «Золотого мяча». Там о команде «Звезда-2005» были журналы, передачи. Наш клуб занимал второе место в Европе и пятое в мире на протяжении трёх лет. В России об этом нигде и ничего не писали. Это нищета, это снобское отношение к женщинам!

Женщина женщине рознь. Все наши выдающиеся тренеры-женщины – среди них ни одного демократа не было, ни одного либерала. Жесточайший террор – так устроена женщина, и она действительно способна добиваться выдающихся результатов.

По поводу женщин-судей. Есть выдающиеся женщины, амазонки. Есть особенные женщины, которые способны думать эффективнее, чем мужчины. Они могут быть сильнее мужчин, я сталкивался с такими», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч».