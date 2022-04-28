Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Снобское отношение к женщинам!» Григорян рассказал о проблеме женского футбола в России

«Снобское отношение к женщинам!» Григорян рассказал о проблеме женского футбола в России
Комментарии

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о проблемах женского футбола в России.

«Я достаточно рано начал работать в женском футболе. Проработав там 11 лет, потом 14 лет работал в мужском. Собственно говоря, ушёл из женского футбола, потому что когда мы попали в финал Лиги чемпионов со «Звездой-2005», нас вообще нигде не освещали в российских СМИ. Мы приезжали в Швецию к клубу, в котором играла бразильянка Марта – пятикратная обладательница «Золотого мяча». Там о команде «Звезда-2005» были журналы, передачи. Наш клуб занимал второе место в Европе и пятое в мире на протяжении трёх лет. В России об этом нигде и ничего не писали. Это нищета, это снобское отношение к женщинам!

Женщина женщине рознь. Все наши выдающиеся тренеры-женщины – среди них ни одного демократа не было, ни одного либерала. Жесточайший террор – так устроена женщина, и она действительно способна добиваться выдающихся результатов.

По поводу женщин-судей. Есть выдающиеся женщины, амазонки. Есть особенные женщины, которые способны думать эффективнее, чем мужчины. Они могут быть сильнее мужчин, я сталкивался с такими», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч».

Забанит ли УЕФА женскую сборную России на Евро? Нашу форму согласовали, но не представили Забанит ли УЕФА женскую сборную России на Евро? Нашу форму согласовали, но не представили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022