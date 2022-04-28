Бывший пресс-секретарь Лейбористской партии предложил Клоппу пойти в политику

Бывший пресс-секретарь Лейбористской партии Аластер Кэмпбелл написал открытое письмо немецкому тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, предлагая ему заняться политической деятельностью.

«Я фанат «Бёрнли» и друг недавно ушедшего из клуба тренера Шона Дайча. Вы иногда критиковали мой клуб и наш стиль игры. Однако поскольку Шона больше нет в клубе, я могу сказать, что теперь вы не только дольше всех работаете среди тренеров Премьер-лиги, но и являетесь тем, кем я восхищаюсь больше всего. Я хотел бы объяснить в моём письме, почему это так.



Во-первых, вы создали замечательную команду. Как сказал Грэм Сунесс после вашей победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0, эта команда играет в лучший футбол, который фанаты «Ливерпуля» когда-либо видели. И Грэм Сунесс имеет право говорить об этом.



Мне нравится ваша страсть по отношению к футболу, к вашим игрокам, болельщикам, городу и его истории. Вы понимаете, почему «Хиллсборо 97» – это так важно и всегда будет так. Вы понимаете, почему The Sun никогда не будут рады в Ливерпуле. Вы понимаете важность футбола в жизни города — не только «Ливерпуля», но и «Эвертона», «Транмера» и сотен любительских клубов.



Мне нравится, когда вы выходите на поле с широкой улыбкой и обнимаете игроков после окончания матча. Мне нравится, как вы бьёте себя кулаком в грудь перед трибуной Kop. Я восхищаюсь тем, как вы развиваете и улучшаете игроков.



Два года назад у меня было интервью с Трентом для журнала GQ, и он говорил о вас и вашем штабе с искренней любовью. Жаль, что я не взял у вас интервью для моей книги 2015 года «Победители и как они добиваются успеха», в которой написал о своей «Святой троице» – стратегии, лидерстве и командной работе. Мне кажется, что вы владеете всеми тремя навыками.



Однажды я видел, как вы гневно критиковали Вирджила ван Дейка за две редкие ошибки во время игры. Может быть, он лучший защитник в мире, но вместе с тем он тот, кто так уважает вас и знает, что должен играть лучше — и впоследствии он сделал это.



Какая разница между вами и нашим премьер-министром Борисом Джонсоном, который постоянно врёт, льстит, обманывает, чтобы удержать свою команду рядом с собой. Да, давайте-ка обратимся к политике.



Я вижу, что вы гораздо больше, чем просто человек футбола. Вы знаете, что вам выпала честь сделать состояние при помощи работы, которую вы так любите. Вы знаете, что если у вас есть деньги, власть или влияние, вы также обязаны помогать другим, тем, кому в жизни повезло меньше. Вы знаете, что самые богатые должны платить налоги, а не уклоняться от них, как это делают многие. Я знаю, как много вы делаете для общества, как много делали в Майнце и в Дортмунде.



Когда COVID-19 вошел в нашу жизнь, вы сразу поняли серьёзность ситуации. Вы сказали, что это важнее, чем футбол, – сообщение, которое нельзя недооценивать в таком помешанном на футболе городе, как Ливерпуль. И город, который ненавидит органы власти, город, где многие люди были готовы отказаться от вакцины, услышал от вас, что сделать её важно. Лидерство!

И я надеюсь, что как только ваш шкаф с трофеями переполнится, вы подумаете о том, чтобы заняться политикой. Вы нужны нашей стране!» — приводит текст письма The New European.