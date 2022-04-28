Рангник оценил негативные высказывания фанатов в адрес игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал негативные высказывания в адрес игроков манкунианцев со стороны болельщиков.

«Надеюсь, что негативной реакции в адрес игроков из-за плохих результатов не будет. Я думаю, что в двух последних выездных матчах болельщики всё ещё поддерживали команду, как и в матче с «Норвичем». Была одна проблема с Полем Погба, но, пожалуй, в остальном болельщики в том матче были великолепны. Я жду, что завтра трибуны тоже поддержат команду», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч 37-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится сегодня, 28 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.