Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов подписал контракт с «Левски»
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Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов подписал контракт с «Левски», сообщает официальный сайт клуба из Болгарии. Соглашение с 34-летним болгарином рассчитано на два года. Футболист перешёл в команду на правах свободного агента.
До этого болгарин выступал за «Ростов», в составе которого провёл 44 матча и забил девять мячей. Попов перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с ростовским клубом действовал до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне 34-летний болгарин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В остальных турнирах на счету полузащитника четыре матча без результативных действий.
Новость по темеИвелин Попов может перейти в «Левски»
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