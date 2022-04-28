Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов подписал контракт с «Левски», сообщает официальный сайт клуба из Болгарии. Соглашение с 34-летним болгарином рассчитано на два года. Футболист перешёл в команду на правах свободного агента.



До этого болгарин выступал за «Ростов», в составе которого провёл 44 матча и забил девять мячей. Попов перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с ростовским клубом действовал до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний болгарин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В остальных турнирах на счету полузащитника четыре матча без результативных действий.