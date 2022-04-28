Мостовой: если прикрепить к «Спартаку» женщину-арбитра – хуже не станет
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, выступающий против женщин-арбитров в мужском футболе, высказался о перспективе прикрепления женщины-судьи к московскому «Спартаку».
«Если прикрепить к «Спартаку» женщину-арбитра – хуже не станет. Посмотрите, как сейчас судят в матчах «Спартака» — хуже уже не будет.
Я считаю, что футбол – мужской вид спорта. Есть женский футбол и хоккей — пожалуйста, пусть женщины-арбитры судят там», — сказал Александр Мостовой в эфире телеканала «Матч».
Напомним, ранее Александр Мостовой негативно оценил идею Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги из-за частых ошибок мужского судейского корпуса.
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