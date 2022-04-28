Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: если прикрепить к «Спартаку» женщину-арбитра – хуже не станет

Мостовой: если прикрепить к «Спартаку» женщину-арбитра – хуже не станет
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, выступающий против женщин-арбитров в мужском футболе, высказался о перспективе прикрепления женщины-судьи к московскому «Спартаку».

«Если прикрепить к «Спартаку» женщину-арбитра – хуже не станет. Посмотрите, как сейчас судят в матчах «Спартака» — хуже уже не будет.

Я считаю, что футбол – мужской вид спорта. Есть женский футбол и хоккей — пожалуйста, пусть женщины-арбитры судят там», — сказал Александр Мостовой в эфире телеканала «Матч».

Напомним, ранее Александр Мостовой негативно оценил идею Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги из-за частых ошибок мужского судейского корпуса.

Зарема Салихова предложила назначать женщин-арбитров в РПЛ. Сомнительная идея Зарема Салихова предложила назначать женщин-арбитров в РПЛ. Сомнительная идея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022