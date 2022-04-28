Акмурзин: надеваешь футболку «Спартака» и чувствуешь особую энергию. Она придаёт тебе сил

Вратарь «Спартака-2» Тимур Акмурзин рассказал, что для него значит выступление за московский клуб.
«Возможно, прозвучит забавно, но когда надеваешь футболку «Спартака», чувствуешь особую энергию. Она придаёт тебе сил. Помню, надел форму, посмотрел в зеркало и подумал: «Невероятно, я в «Спартаке». Теперь надо двигаться, работать и стремиться в основу».
К сожалению, сыграть за главную команду пока не получилось, но я верю, что это реально. Кононов подключал меня к тренировкам, Тедеско брал на сборы, сейчас тоже попадаю в заявку. Тедеско однажды поздравил меня с днём рождения, что было вообще неожиданно. Сижу, вдруг приходит сообщение: «Это Доменико, с днём рождения, все дела». Тедеско вообще мог поболтать с кем угодно, к любому дублёру подойти и спросить, как дела, как семья» — цитирует Акмурзина Sports.ru.
- 28 апреля 2022
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