КДК РФС оштрафовал «Аланию» по итогам матча с «Зенитом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам четвертьфинального матча Кубка России «Алания» – «Зенит» (2:2, 6:5 — по пенальти).



«Болельщики «Алании» бросали бутылки в техническую зону «Зенита» — штраф 20 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Алания» оштрафована на 25 тыс. рублей. Пять игроков «Алании» и тренер получили предупреждения — штраф 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



20 апреля проходил матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались владикавказцы.

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