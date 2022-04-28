Хорватский футбольный союз требует от местного СМИ извинений перед Деяном Ловреном

Хорватский футбольный союз (HNS) направил письмо главному редактору издания Jutarnji list с требованием публично извиниться перед защитником «Зенита» Деяном Ловреном. Ранее СМИ разместило материал о Ловрене с заголовком: «Как знаменитый осёл из Рио стал обычным болваном из России». В материале Деян подвергается критике за то, что остался в стране, несмотря на ситуацию в мире.

«Мы полностью поддерживаем журналистскую свободу и право на свободу слова каждого человека. В то же время мы можем понять необходимость изобразительного выражения, в котором отдельный автор хочет показать своё остроумие, креативность и стилистическое мастерство.



Мы считаем, что абсолютно неуместно, непрофессионально и неэтично писать о каком-либо отдельном человеке, в том числе и об игроке сборной Хорватии по футболу Деяне Ловрене, так, как в упомянутом тексте. Автор оскорбляет несомненно успешного спортсмена, который уже неоднократно доказывал свои профессиональные и человеческие качества», — сказано в заявлении на официальном сайте HNS.

Ранее Ловрен заявил о намерении судиться с хорватским изданием, которое затронуло его честь.