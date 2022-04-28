Широков: «Локомотив» способен навязать борьбу и отнять очки у «Зенита»
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о предстоящем матче «Зенита» с московским «Локомотивом». Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Локомотив» способен отнять очки у «Зенита». Другое дело, позволит ли «Зенит» это сделать. Тем более играет дома, и прекрасно понимает, что две ближайшие домашние победы гарантируют ему чемпионство. Всё возможно. Здесь в большей степени всё зависит от «Зенита», чем от «Локомотива». Навязать борьбу «Локомотив» безусловно может. Но опять же, позволит ли это сделать «Зенит», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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