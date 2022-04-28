Гасилин: мечтаю, чтобы после «Динамо» Захарян уехал в «Боруссию», а потом в «Барселону»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Гасилин оценил развитие карьеры игрока «Динамо» Арсена Захаряна.

«Я всегда мечтал играть за границей. Поэтому ответ один — конечно, надо! Мечтаю, чтобы Захарян добился побед в составе «Динамо» и затем уехал в чемпионат Германии — в «Боруссию» (Дортмунд). И оттуда он попадёт в «Барселону» — 100 процентов! Запомните мои слова.



Это надо делать, нечего бояться. Дам только один совет: учите языки, ребята! Со знанием языка всё будет в разы легче. Понятно, что жизнь заставит и можно выучить язык уже на месте, но если вы приедете хотя бы с каким-то багажом знаний, адаптироваться и заиграть будет намного проще. А в Россию вы всегда успеете вернуться», — цитирует Гасилина пресс-служба бело-голубых.