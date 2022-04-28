Бывший игрок «Зенита» Гасилин: думаю, что «Динамо» выиграет Кубок

Бывший полузащитник «Зенита» и молодёжной сборной России Алексей Гасилин оценил интригу в Кубке России.

«Главная причина завершения карьеры — это травмы, конечно. Они довольно серьёзные. Ещё играя в Премьер-Лиге, я делал операцию на голеностопном суставе, и уже тогда никто из врачей не давал мне гарантии, что я смогу отыграть ещё хотя бы пять лет. Самое неприятное, что эти травмы преследуют постоянные боли. После той операции у меня изменился даже стиль бега, вся нагрузка стала ложиться на здоровую левую ногу. Начались проблемы с коленом, стало понятно, что надо делать и на нём операцию. Короче говоря, профессиональную нагрузку организм держать уже не в состоянии.

Думаю, что «Динамо» выиграет Кубок. Считайте это моим прогнозом. Я, конечно, как и прежде, поддерживаю «Зенит», но хочу, чтобы ему навязывали борьбу. Здорово, что в этом сезоне это сделало именно «Динамо». Здесь есть всё — интересное построение игры, классная молодёжь, отличная работа с болельщиками, прекрасный стадион. Да, отрыв «Зенита» от «Динамо» — уже шесть очков, но лично я хочу, чтобы интрига сохранилась хотя бы до 29-го тура. А там пусть наступит развязка. Может, «Зенит» ещё оступится, мы это увидели сейчас в Кубке с «Аланией», — цитирует игрока пресс-служба «Динамо».