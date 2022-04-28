«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в приобретении полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, в трансфере лично заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанец видит во Френки замену Фернандиньо, который покинет команду летом. Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявлял «Манчестер Юнайтед».
24-летний де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека 43 матча, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:
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