Алькантара признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Хавбек обошёл Бензема и Силву

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Им стал полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара. Испанский футболист пробежал 10,93 км в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0), а также отдал 97% точных передач.
Алькантара опередил нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, оформившего дубль в матче с «Манчестер Сити» (3:4), полузащитника «горожан» Бернарду Силву, забившего «сливочным», а также защитника «Вильярреала» Хуана Фойта.
В текущем сезоне в восьми матчах Лиги чемпионов испанец провёл на поле 446 минут, забил один гол и получил одну жёлтую карточку. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).
- 28 апреля 2022
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