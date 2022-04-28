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Алькантара признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Хавбек обошёл Бензема и Силву

Алькантара признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Хавбек обошёл Бензема и Силву
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Им стал полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара. Испанский футболист пробежал 10,93 км в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0), а также отдал 97% точных передач.

Алькантара опередил нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, оформившего дубль в матче с «Манчестер Сити» (3:4), полузащитника «горожан» Бернарду Силву, забившего «сливочным», а также защитника «Вильярреала» Хуана Фойта.

В текущем сезоне в восьми матчах Лиги чемпионов испанец провёл на поле 446 минут, забил один гол и получил одну жёлтую карточку. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).

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