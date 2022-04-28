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Латвийским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в России и Беларуси

Латвийским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в России и Беларуси
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Сейм Латвии запретил спортсменам, клубам и тренерам участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России и Беларуси, сообщает Sputnik.

Отмечается, что гражданам Латвии запрещается участвовать в национальных чемпионатах и розыгрышах Кубков России и Беларуси, а также в международных лигах, где более половины участников составляют команды из двух упомянутых стран. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено сотрудничать с российскими и белорусскими агентами.

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: Sputnik Латвия

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