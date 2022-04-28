«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 28 апреля, сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Перенесённый матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
После 32 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 65 очков. «Манчестер Юнайтед» за 34 тура набрал 54 очка. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.
Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 80 очков после 33 туров. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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