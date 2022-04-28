Хавбек «Сочи» Ангбан: если клубов РПЛ не будет в еврокубках, многие иностранцы уйдут

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о ситуации с легионерами в Российской Премьер-Лиге, если в следующем сезоне российские клубы не будут играть в еврокубках.

«Я думаю, что это будет плохо для всех футболистов в России. Если так пойдёт и дальше, сомневаюсь, что многие иностранные игроки останутся в вашей стране. Многие из них уже ушли, но лично я, как уже сказал, никуда не планирую уходить до конца чемпионата. В «Сочи» отличный коллектив, который идёт к высокой цели, а я – часть этой команды, чему только рад», — передаёт слова Ангбана Metaratings.ru

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.