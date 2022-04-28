Защитник «Динамо» Евгеньев: в матче с ЦСКА до гола мы играли лучше соперника

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал поражение в игре с ЦСКА (0:1).
«Обычно за пару дней удаётся переварить эмоции, если неудачный матч случился. У нас после игры на следующий день всегда восстановительная тренировка, затем выходной, после чего приступаем к подготовке к следующему матчу. Вот к этому моменту я уже стараюсь выбросить из головы прошедшую игру и сосредоточиться на следующей.
Конечно, результат в матче с ЦСКА мог быть другим. До гола мы, в принципе, играли лучше, создавали давление на ворота соперника. Да и не скажу, что пропущенный мяч выбил нас из колеи. Произвели замены, потом и вовсе перестроились на схему в три центральных защитника. Год назад в Краснодаре это перестроение помогло нам перевернуть матч. Но в этот раз не сработало», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 28 апреля 2022
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