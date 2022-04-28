Стало известно, сколько «Наполи» заплатит батумскому «Динамо» за Кварацхелию
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«Наполи» заплатит батумскому «Динамо» € 10 млн за переход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, зарплата хавбека в итальянском клубе составит € 1 млн в год.
Напомним, Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.
Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.
Новость по темеХвича Кварацхелия станет игроком «Наполи»
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