Стало известно, сколько «Наполи» заплатит батумскому «Динамо» за Кварацхелию

«Наполи» заплатит батумскому «Динамо» € 10 млн за переход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, зарплата хавбека в итальянском клубе составит € 1 млн в год.



Напомним, Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.



Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.

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