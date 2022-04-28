Евгеньев: где-то в глубине души надеялся, что «Краснодар» сможет отобрать очки у «Зенита»

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал поражение в игре с ЦСКА (0:1).

«Ничего особенного в раздевалке после поражения от ЦСКА не было. Все сидели, переваривали поражение. Никаких выяснений отношений на повышенных тонах не было, бутербродами никто не кидался. Потом выступил Шварц, и мы стали собираться. Где-то в глубине души надеялся, что «Краснодар» сможет отобрать очки у «Зенита». Но понятно, что питерцы были в этом матче фаворитами. Всё-таки разница в составах существенная. Так и получилось.

Да я вообще в таблицу стараюсь не смотреть. Мне кажется, все эти подсчёты, угадывания, кто как сыграет и где очки потеряет, просто бесполезны. Можно строить какие угодно прогнозы, но это ведь футбол, игра, здесь может произойти всё что угодно. Поэтому предпочитаю изучению таблицы изучение следующего соперника», — цитирует игрока пресс-служба клуба.