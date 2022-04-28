«Манчестер Юнайтед» и «Челси» объявили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на перенесённый матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Варан, Дало, Теллес, Мактоминей, Матич, Фернандеш, Эланга, Роналду, Рашфорд.



Запасные: Хитон, Хендерсон, Бейи, Фернандес, Джонс, Ганнибал, Мата, Гарначо, Шоретире.



«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Алонсо, Маунт, Хаверц, Вернер.



Запасные: Аррисабалага, Чалоба, Сарр, Лофтус-Чик, Сауль, Кенеди, Пулишич, Зиеш, Лукаку.



После 32 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 65 очков. «Манчестер Юнайтед» за 34 тура набрал 54 очка. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.