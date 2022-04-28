Экс-президент «Локо» — о Рангнике: вряд ли у него получится в Австрии. Просто работает имя

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что бывший функционер железнодорожников, а ныне главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии.
«Когда тренер меняет профессию, уходит в бизнес, а потом опять хочет вернуться — сделать это очень сложно. Бизнес и тренерская профессия — абсолютно разные вещи. Рангник был хорошим тренером, добивался результатов. Не знаю, как австрийцы к этому относятся. Но мне кажется, что вряд ли у него выйдет в сборной Австрии.
Тот случай, когда просто имя работает на человека. Сначала Рангник работал на имя, а теперь имя на него. Такое часто происходит. А что ему, отказаться, что ли? Наверное, предложили хороший контракт, верит в свои силы. Но кажется, что из этой затеи ничего не получится», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 апреля 2022
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