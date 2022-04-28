Созин: судьи что, враги народа? Я против пыток на детекторе лжи, не выкручивайте им руки

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вызов российских арбитров на проверку на детекторе лжи.

«Сегодня появилась информация что наших судей вызывают на детектор лжи. Это неправильно ни по каким законам – не понимаю, почему, если мы вызываем арбитра на детектор лжи, то не вызываем, образно говоря, Зайнутдинова, когда тот не забил с выхода один на один в игре с «Динамо»? Может, их тоже позовём? Нет! Потому что это ошибки футбола – игроков или тренеров. Но почему-то решили, что именно футбольные арбитры – это исчадие ада. Они также ошибаются, как футболисты.



Да, я член РФС, но я против пыток судей на детекторе лжи, не выкручивайте им руки. Уверен, они не ошибаются кому-то на зло – они просто люди, которые так видят футбол. А раз вызываете судей, то спрашивайте лучше с VAR, который по семь-восемь минут повторы смотрят, и против которого я всегда выступал. А судьи у нас что, враги народа?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».