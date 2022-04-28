Фонд «Пас в Будущее» в очередной раз организует в Москве детские футбольные турниры

В мае и июне детские футбольные турниры, посвящённые известным футболистам, соберут в Москве команды из десятков российских регионов.

С 25 по 27 мая дети 2015 года рождения поспорят за Кубок экс-игрока «Спартака», «Торпедо» и «Динамо», а ныне — одного из тренеров сборной страны Николая Писарева. В соревнованиях фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», которые пройдут уже в третий раз, примут участие московские «Локомотив» и «Чертаново», «Зенит-Выборгский» из Санкт-Петербурга, коллективы из Новосибирска, Ростова, Якутска, Кемерово, Старого Оскола, Пятигорска, Перми и других городов.

А с 30 мая по 1 июня юные футболисты 2014 года рождения разыграют Кубок Эдуарда Стрельцова. За победу в турнире, который фонд «Пас в Будущее» проведёт совместно с московским «Торпедо», поспорят московские «Локомотив», ЦСКА, «Чертаново», команды Санкт-Петербурга, Иркутска, Якутска, Перми.

Регистрация участников продолжается. Кроме того, в июне пройдут соревнования для ребят 2009 и 2012 годов рождения, а во второй половине года — ещё два десятка соревнований для футболистов разных возрастов, включая традиционный детский футбольный фестиваль Championat.com.

Узнать подробности и зарегистрироваться на турниры можно по телефону +7 (915) 519-25-38.

Полное расписание турниров — на сайте фонда «Пас в Будущее».