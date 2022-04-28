«Вест Хэм» и «Айнтрахт» огласили стартовые составы на полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 28 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом». Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Встреча начнётся в 22:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Вест Хэм»: Альфонс Ареола, Аарон Крессуэлл, Крэйг Доусон, Курт Зума, Бенджамин Джонсон, Мануэль Лансини, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форнальс, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн.
«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Алмами Туре, Тута, Себастьян Роде, Филип Костич, Джибриль Соу, Даити Камада, Йеспер Линдстрём, Рафаэль Борре, Ансгар Кнауфф.
Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны», а «Вест Хэм» разгромил «Лион». До этого подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.
- 28 апреля 2022
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