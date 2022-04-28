Куман: при мне «Барселона» отставала на 8 очков, сейчас — на 15, но Хави не виноват

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации в клубе после его ухода.
«Когда я уходил, мы отставали на восемь очков. Сейчас же отрыв вырос почти в два раза.
Я могу написать книгу про этот год и четыре месяца в «Барсе». С нами много чего произошло: коронавирус, некоторое время у клуба не было президента, мы не могли подписывать игроков, потом ушли Месси и Гризманн. Меня очень критиковали за трансфер Люка де Йонга, но благодаря его голам «Барселона» заработала пять-шесть очков.
Я не думаю, что провалился. Наоборот. Мы взяли кубок. Если ты выигрываешь трофей, это нельзя назвать провалом.
Сейчас в «Барсе» та же ситуация, что и при мне. Смена тренера не всегда ведёт к прогрессу. Безусловно, в каких-то аспектах клуб стал лучше, они подписали трёх форвардов, но, когда я уходил, мы отставали на восемь очков, а сейчас отставание – 15. Это не вина Хави, такова ситуация в «Барсе». Не зря они проигрывают дома», — цитирует Кумана ESPN.
Видеообзор матча 21-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано» (0:1):
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