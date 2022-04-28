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«Локомотив» объявил о подписании черногорского нападающего Раконьяца

«Локомотив» объявил о подписании черногорского нападающего Раконьяца
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Нападающий сербского клуба «Чукарички» Марко Раконьяц перешёл в московский «Локомотив», сообщает официальный сайт железнодорожников.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за «Локомотив» с сезона-2022/2023 под номером 77. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить € 2,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Раконьяц провёл за «Чукарички» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Напомним, московский «Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (58).

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