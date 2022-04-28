Алексей Гасилин: есть шанс, что я возобновлю карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о возможном возвращении в большой футбол.
«Конечно, шанс есть, что я возобновлю карьеру. Никогда не говори «никогда». Я люблю футбол. В том формате, в котором я сейчас в него играю, я получаю максимальное количество удовольствия. Если быть честным, я кайфую от того, что сейчас делаю!
Тут не только уровень физической нагрузки другой, но легче и психологически. Нет мыслей: «О, я плохо сыграл. Надо доказывать, надо попасть в состав». Жизнь футболиста в этом смысле прибивает, превращается в рутину. Плюс бывает так, что попадаешь не в свою команду, не в свой коллектив, не к своему тренеру. Морально ты себя как будто насилуешь. Здесь, в «Амкале», я просто получаю удовольствие и могу развиваться в других направлениях», — цитирует игрока пресс-служба «Динамо».
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