Томас Цорн прокомментировал переход Марко Раконьяца в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего Марко Раконьяца в стан железнодорожников.

«Марко уже некоторое время находится на радарах разных европейских клубов, поэтому мне было особенно приятно, что он принял решение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы. Уверен, что в новом сезоне он качественно усилит линию атаки нашей команды», — цитирует Цорна пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/2022 Раконьяц провёл за «Чукарички» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.