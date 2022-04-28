Экс-полузащитник «Рубина» обвиняется в изнасиловании
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Полузащитник «Гранады» Рубен Рочина, ранее выступавший за казанский «Рубин», обвиняется в изнасиловании, сообщает ABC.
По информации источника, футболист обвиняется в изнасиловании, предположительно, совершённом в мае 2021 года. В тот момент полузащитник выступал за «Леванте». Отмечается, что всё произошло во время вечеринки в доме друга Рочины. Футболист и его друг воспользовались нетрезвым состоянием 31-летней женщины, вызванным употреблением алкоголя.
После случившегося девушка обратилась в полицию. Сам Рочина утверждает, что всё произошло по обоюдному согласию.
Рубен Рочина выступал за казанский «Рубин» с 2016 по 2018 год. За казанскую команду испанец провёл 31 матч, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
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