Экс-полузащитник «Рубина» обвиняется в изнасиловании

Полузащитник «Гранады» Рубен Рочина, ранее выступавший за казанский «Рубин», обвиняется в изнасиловании, сообщает ABC.



По информации источника, футболист обвиняется в изнасиловании, предположительно, совершённом в мае 2021 года. В тот момент полузащитник выступал за «Леванте». Отмечается, что всё произошло во время вечеринки в доме друга Рочины. Футболист и его друг воспользовались нетрезвым состоянием 31-летней женщины, вызванным употреблением алкоголя.



После случившегося девушка обратилась в полицию. Сам Рочина утверждает, что всё произошло по обоюдному согласию.



Рубен Рочина выступал за казанский «Рубин» с 2016 по 2018 год. За казанскую команду испанец провёл 31 матч, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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