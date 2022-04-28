«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью. У «красных дьяволов» 1 победа в 6 матчах АПЛ

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках перенесённого матча 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Челси». Команды сыграли вничью — 1:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 60-й минуте отличился защитник синих Маркос Алонсо, ему ассистировал Кай Хаверц, но уже через две минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после передачи хавбека Неманьи Матича сравнял счёт.



Отметим, что у «красных дьяволов» лишь одна победа в последних шести матчах чемпионата Англии — над «Норвич Сити» (3:2). Манкунианцы трижды уступили: «Эвертону» (0:1), «Ливерпулю» (0:4) и «Арсеналу» (1:3), а также два раза сыграли вничью – сегодня с «Челси» (1:1) и с «Лестер Сити» (1:1).



После 33 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.