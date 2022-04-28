«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Поделиться
Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге в первом полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Рейнджерс». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 85-й минуте отличился защитник Анхелиньо.
Обслуживала встречу французская бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Ему помогали ассистенты Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный рефери – Клеман Тюрпен.
Напомним, в четвертьфинале турнира «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Ответный матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» состоится 5 мая на стадионе «Айброкс» в Глазго.
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
00:22
-
00:12
-
00:02
- 28 апреля 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:07
-
23:05
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:10
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
20:58
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:21
-
20:20
-
20:06
-
19:54
-
19:51
-
19:50
-
19:45
Партнерский контент