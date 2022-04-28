Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» и «Лестер» не выявили победителя в первом полуфинале Лиги конференций

«Рома» и «Лестер» не выявили победителя в первом полуфинале Лиги конференций
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Лестером» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, сильнейшего соперники не выявили — 1:1.

Счёт в игре на 15-й минуте открыли подопечные Жозе Моуринью — отличился Лоренцо Пеллегрини после паса Николы Залевского, однако во втором тайме равенство на табло восстановил Адемола Лукман после передачи Харви Барнса.

Напомним, в четвертьфинале «Лестер» по сумме двух матчей оказался сильнее ПСВ, а «Рома» разгромила «Будё-Глимт». Норвежцы и итальянцы уже встречались по ходу турнира — это произошло на групповом этапе. Тогда подопечные Моуринью в одном матче сыграли с «Будё-Глимт» вничью, а во второй игре разгромно уступили — 1:5.

Лига конференций. 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Пеллегрини – 15'   1:1 Лукман – 67'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022