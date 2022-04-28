«Рома» и «Лестер» не выявили победителя в первом полуфинале Лиги конференций

Сегодня, 28 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Лестером» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, сильнейшего соперники не выявили — 1:1.



Счёт в игре на 15-й минуте открыли подопечные Жозе Моуринью — отличился Лоренцо Пеллегрини после паса Николы Залевского, однако во втором тайме равенство на табло восстановил Адемола Лукман после передачи Харви Барнса.



Напомним, в четвертьфинале «Лестер» по сумме двух матчей оказался сильнее ПСВ, а «Рома» разгромила «Будё-Глимт». Норвежцы и итальянцы уже встречались по ходу турнира — это произошло на групповом этапе. Тогда подопечные Моуринью в одном матче сыграли с «Будё-Глимт» вничью, а во второй игре разгромно уступили — 1:5.