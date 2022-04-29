Тухель: в игре с «Манчестер Юнайтед» мы заслуживали победы, результат несправедлив

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).



«Сегодня на поле была одна команда, которая заслуживала победы. Это были мы, но нам не удалось достичь справедливого результата. Мы провели хороший матч, но нам не хватало завершающего удара. Не хватило немного решимости в штрафной, чтобы выиграть матч, такое бывает. Наша задача — извлечь из этого урок. Мы набрали одно очко, но я считаю это несправедливым результатом», – цитирует немца BBC.

После 33 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.