Абрамович требует у покупателей «Челси» ещё £ 500 млн. Общая стоимость сделки £ 3,5-4 млрд

Владелец «Челси» Роман Абрамович требует у покупателей синих ещё £ 500 млн (€ 595 млн), сообщает Sky News.



По информации источника, бизнесмен хочет переправить эти деньги на благотворительность. Отмечается, что все три претендента на покупку клуба согласны с требованием Абрамовича. Российский владелец «Челси» хочет, чтобы около £ 2,5 млрд (€ 2,975 млрд) было передано на благотворительность. Кроме того, Абрамович рассчитывает, что £ 1-1,5 млрд (€ 1,19 млрд — € 1,785 млрд) будет инвестировано в стадион, академию и женскую команду. Таким образом, общая сумма затрат на покупку «Челси» исчисляется в £ 3,5-4 млрд (€ 4,165 млрд — € 4,76 млрд).



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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