Видеообзор победы «Фейеноорда» в матче 1/2 финала Лиги конференций с «Марселем»
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Вчера, 28 апреля, на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме в рамках первого полуфинального матча «Фейеноорд» принимал «Марсель». Хозяева одержали победу – 3:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился нападающий нидерландской команды Сирил Дессерс, ему ассистировал Луис Синистерра. Через две минуты Синистерра удвоил преимущество хозяев, голевой пас отдал Рейсс Нелсон.
На 28-й минуте форвард «Марселя» Амаду Бамба Дьенг сократил преимущество «Фейеноорда», результативную передачу оформил Седрик Бакамбу. На 40-й минуте полузащитник гостей Жерсон сравнял счёт. На 46-й минуте Дессерс оформил дубль.
Ответный матч между «Марселем» и «Фейеноордом» пройдёт 5 мая на стадионе «Велодром» в Марселе.
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