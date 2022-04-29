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Тедеско прокомментировал победу «Лейпцига» над «Рейнджерс» в первом полуфинале Лиги Европы

Тедеско прокомментировал победу «Лейпцига» над «Рейнджерс» в первом полуфинале Лиги Европы
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Это была тяжёлая игра. Обычно «Рейнджерс» не так глубоко играют, они были компактны, и играть против такого соперника было довольно сложно. Во втором тайме у нас было три-четыре хороших момента, и самый сложный из них мы забили. Там немного повезло, мы знаем, что у Анхелиньо блестящая левая нога. Теперь «Рейнджерс» должны будут пойти вперёд, может быть, не с первых минут, но они должны выходить чаще вперёд, и тогда нам будет лучше, потому что будет больше пространства», — приводит слова Тедеско BBC.

Напомним, в четвертьфинале турнира «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Ответный матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» состоится 5 мая на стадионе «Айброкс» в Глазго.

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