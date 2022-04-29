Ральф Рангник высказался о ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

«В первом тайме «Челси» доминировал в игре. Вы можете видеть, что у них есть лучшие игроки, и они хорошо организованы, их не так просто удержать. Во втором тайме я думаю, что мы были лучше. В последние полчаса они попали в штангу, но и у нас были свои моменты. Мы больше контролировали мяч. «Челси» это топ-команда, не случайно они выиграли Лигу чемпионов. По крайней мере, мы боролись. «Челси» одна из лучших команд лиги. Нет никаких поводов, чтобы обвинить игроков «Манчестер Юнайтед» с точки зрения отношения к игре», — приводит слова Рангника BBC.

После 33 сыгранных туров «Челси» находится на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков и находится на шестой строчке в таблице.