Ральф Рангник высказался о ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в 37-м туре АПЛ.
«В первом тайме «Челси» доминировал в игре. Вы можете видеть, что у них есть лучшие игроки, и они хорошо организованы, их не так просто удержать. Во втором тайме я думаю, что мы были лучше. В последние полчаса они попали в штангу, но и у нас были свои моменты. Мы больше контролировали мяч. «Челси» это топ-команда, не случайно они выиграли Лигу чемпионов. По крайней мере, мы боролись. «Челси» одна из лучших команд лиги. Нет никаких поводов, чтобы обвинить игроков «Манчестер Юнайтед» с точки зрения отношения к игре», — приводит слова Рангника BBC.
После 33 сыгранных туров «Челси» находится на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков и находится на шестой строчке в таблице.
- 29 апреля 2022
-
01:50
-
01:46
-
01:28
-
01:27
-
01:10
-
01:09
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:33
-
00:22
-
00:12
-
00:02
- 28 апреля 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:07
-
23:05
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:10
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:13
-
21:10
-
21:05