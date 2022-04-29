Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после матча с «Челси»
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков клуба после матча с «Челси» в 37-м туре чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестер Юнайтед на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась результативной мировой со счётом 1:1. Роналду в этой встрече стал автором одного гола.
«Спасибо за поддержку сегодня на «Олд Траффорд». Как всегда, наши болельщики были потрясающими в своем стремлении помочь команде», — написал Роналду в своём «твиттере».
После 33 сыгранных туров «Челси» находится на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, за 35 туров набрал 55 очков и находится на шестой строчке в таблице.
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