Роджерс: «Лестер» хорошо играл, это даёт нам уверенность перед ответным матчем с «Ромой»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Ромой» (1:1).

«Я думаю, что мы играли очень хорошо, действительно доминировали в игре, очень довольны игрой. Мы хорошо начали, привнесли в игру свой темп и интенсивность. Мы провели несколько хороших матчей против двух выдающихся команд, особенно выдел. «Ренн». ПСВ выиграли Кубок Нидерландов. Мы действительно хорошо играли, и это даёт нам уверенность перед ответным матчем», — приводит слова Роджерса BBC.

Напомним, в четвертьфинале «Лестер» по сумме двух матчей оказался сильнее ПСВ, а «Рома» разгромила «Будё-Глимт». Норвежцы и итальянцы уже встречались по ходу турнира — это произошло на групповом этапе. Тогда подопечные Моуринью в одном матче сыграли с «Будё-Глимт» вничью, а во второй игре разгромно уступили — 1:5.