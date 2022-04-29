Роджерс: «Лестер» хорошо играл, это даёт нам уверенность перед ответным матчем с «Ромой»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Ромой» (1:1).
«Я думаю, что мы играли очень хорошо, действительно доминировали в игре, очень довольны игрой. Мы хорошо начали, привнесли в игру свой темп и интенсивность. Мы провели несколько хороших матчей против двух выдающихся команд, особенно выдел. «Ренн». ПСВ выиграли Кубок Нидерландов. Мы действительно хорошо играли, и это даёт нам уверенность перед ответным матчем», — приводит слова Роджерса BBC.
Напомним, в четвертьфинале «Лестер» по сумме двух матчей оказался сильнее ПСВ, а «Рома» разгромила «Будё-Глимт». Норвежцы и итальянцы уже встречались по ходу турнира — это произошло на групповом этапе. Тогда подопечные Моуринью в одном матче сыграли с «Будё-Глимт» вничью, а во второй игре разгромно уступили — 1:5.
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