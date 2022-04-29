Ибрагимович навестил агента Райолу в больнице

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил своего агента Мино Райолу в больнице Сан-Раффаэле, сообщает Football Italia.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник агента и сам Райола опроверг информацию о своей смерти.

При этом, отмечалось, что агент в плохом состоянии. Райола находится в больнице около четырёх месяцев.

Райола представлял интересы более чем 20 известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Поль Погба и другие известные игроки.