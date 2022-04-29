Невилл — о назначении тен Хага: думаю, в «МЮ» грядут большие перемены

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил последствия назначения Эрика тен Хага главным тренером «красных дьяволов».



«Я думаю, что грядут большие, большие перемены. У пяти или шести игроков заканчиваются контракты, но я предполагаю, что команду покинет ещё больше футболистов. Считаю, что переходный период будет жёстким», — цитирует Невилла Evening Standard со ссылкой на Sky Sports.



Напомним, что соглашение с тен Хагом рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».