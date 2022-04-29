Невилл — о назначении тен Хага: думаю, в «МЮ» грядут большие перемены

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил последствия назначения Эрика тен Хага главным тренером «красных дьяволов».
«Я думаю, что грядут большие, большие перемены. У пяти или шести игроков заканчиваются контракты, но я предполагаю, что команду покинет ещё больше футболистов. Считаю, что переходный период будет жёстким», — цитирует Невилла Evening Standard со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, что соглашение с тен Хагом рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».
- 29 апреля 2022
-
03:31
-
03:17
-
03:05
-
02:55
-
02:42
-
02:31
-
02:18
-
02:11
-
01:50
-
01:46
-
01:28
-
01:27
-
01:10
-
01:09
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:33
-
00:22
-
00:12
-
00:02
- 28 апреля 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:07
-
23:05
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:10