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Рангник высказался об игре Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Рангник высказался об игре Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об игре нападающего Криштиану Роналду после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Челси». Встреча прошла в Манчестер Юнайтед на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1. Роналду в этой встрече стал автором одного гола.

«Не только гол, который забил Криштиану, но и вся его игра, его отношение в возрасте 37 лет, это ненормально. Если он будет играть так, как сегодня, он все еще может оказать большую помощь этой команде. Это решение Эрика тен Хага и Криштиану относительно того, что они будут делать дальше, но сегодня его выступление было действительно великолепным», — приводит слова Роналду BBC.

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 28 матчах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

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