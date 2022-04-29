Экс-аналитик «Зенита» и «Рубина» Васюхин вошёл в штат Мусаева в азербайджанском «Сабахе»

Бывший аналитик санкт-петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Никита Васюхин перешёл из тольяттинского «Акрона» в тренерский штаб Мурада Мусаева в азербайджанском «Сабахе». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Самарской области в «Твиттере».

Васюхин вошёл в штаб «Акрона» в январе этого года, отмечается, что Никита продолжит сотрудничество с клубом по ряду проектов. Ранее он возглавлял аналитический отдел «Зенита», а затем перешёл на должность аналитика в «Рубине», где помогал Леониду Слуцкому.

38-летний российский специалист Мурад Мусаев, известный по работе с «Краснодаром», возглавляет «Сабах» с октября 2021 года. После 22 туров его подопечные располагаются на пятом в месте турнирной таблицы чемпионата Азербайджана с 32 очками. У лидера в лице «Карабаха» в активе 52 балла.