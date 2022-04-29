Сампаоли прокомментировал результативное поражение «Марселя» от «Фейеноорда»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (2:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.
«На такой стадии нельзя допускать подобные ошибки. «Фейеноорд» не дал нам показать свою игру. Игроки стали нервничать, и это привело к ошибкам. Нам нужно извлечь из этого уроки к ответному матчу», — приводит слова Сампаоли пресс-служба УЕФА.
«Фейеноорд», одолевший в четвертьфинале пражскую «Славию» (3:3, 3:1), в полуфинале встретился с «Марселем», который сумел обыграть греческий ПАОК (2:1, 1:0). 28 апреля на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме в рамках первого полуфинального матча «Фейеноорд» выиграл у «Марселя» со счётом 3:2.
Ответный матч между «Марселем» и «Фейеноордом» пройдёт 5 мая на стадионе «Велодром» в Марселе.
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