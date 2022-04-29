«Локомотив» подписал форварда, Кучеров повторил рекорд 30-летней давности. Главное к утру
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«Локомотив» неожиданно объявил о переходе черногорского нападающего, Никита Кучеров переписывает рекорды в НХЛ, а Кирилл Капризов приносит «Миннесоте» победу над «Калгари». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Локомотив» объявил о подписании черногорского нападающего Раконьяца.
- Кучеров повторил рекорд «Тампы» 1992 года по продолжительности голевой серии.
- Гол Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме над «Калгари».
- «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью. У «красных дьяволов» 1 победа в 6 матчах АПЛ.
- «РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
- Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после матча с «Челси».
- «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Юргеном Клоппом.
- «Рома» и «Лестер» не выявили победителя в первом полуфинале Лиги конференций.
- ЦСКА обыграл «Металлург» в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии.
- Мино Райола опубликовал пост в соцсетях после информации о своей смерти.
- Стало известно, сколько «Наполи» заплатит батумскому «Динамо» за Кварацхелию.
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