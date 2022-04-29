«Локомотив» подписал форварда, Кучеров повторил рекорд 30-летней давности. Главное к утру

«Локомотив» неожиданно объявил о переходе черногорского нападающего, Никита Кучеров переписывает рекорды в НХЛ, а Кирилл Капризов приносит «Миннесоте» победу над «Калгари». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».